В Петербурге на ледоколе «Красин» откроется выставка «Заполярная кавалерия»

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Выставка, посвящённая оленно-транспортным батальонам Великой Отечественной войны, откроется на ледоколе «Красин» в Санкт-Петербурге. Она приурочена к Дню памяти участников этих подразделений.
В Петербурге на ледоколе «Красин» откроется выставка «Заполярная кавалерия»
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом Nation News сообщила ведущий специалист филиала Музея Мирового океана в Петербурге Мария Мельникова.

«На ледоколе проходят мероприятия — День памяти оленно-транспортных батальонов. В рамках мероприятий состоится открытие выставки, посвящённой оленно-транспортным батальонам, под названием «Заполярная кавалерия». Также подпишут соглашение между музеем и ДОСААФ Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в рамках которого будет происходить патриотическое воспитание молодёжи», — сказала Мельникова.

По её словам, в рамках мероприятия также выступят представители коренных малочисленных народов Севера.

Как ранее сообщал сайт «Новый Севастополь», в Севастополь прибыла передвижная выставка «Поезд Победы», которая проводится в рамках проекта, приуроченного к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

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