В Москве обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти

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В квартире на западе Москвы обнаружено тело несовершеннолетней с множественными колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по факту убийства, сообщили в столичном главке СК России.
В Москве обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти
  • РИА Новости

«20 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Можайскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — следует из пресс-релиза.

Следователи и криминалисты допрашивают соседей и устанавливают родственников несовершеннолетней.

Расследование дела поставлено на личный контроль главой управления Андреем Стрижовым.

Ранее в Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух своих детей 2015 и 2017 года рождения.

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