В Москве обнаружено тело девочки с признаками насильственной смерти
- РИА Новости
«20 ноября 2020 года в квартире жилого дома, расположенного по Можайскому шоссе в городе Москве, обнаружено тело несовершеннолетней с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений», — следует из пресс-релиза.
Следователи и криминалисты допрашивают соседей и устанавливают родственников несовершеннолетней.
Расследование дела поставлено на личный контроль главой управления Андреем Стрижовым.
Ранее в Москве задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух своих детей 2015 и 2017 года рождения.