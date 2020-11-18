В Москве задержана подозреваемая в убийстве двух детей

Задержана женщина, подозреваемая в убийстве двух своих детей в квартире на северо-востоке столицы.

Об этом ТАСС сообщила представитель ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

«Задержана мать детей, в ходе допроса она полностью признала свою вину, а также сообщила следствию, что внезапно приняла решение об убийстве своих детей, после чего употребила спиртные напитки», — сказала она.

17 ноября стало известно, что в Москве возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире на северо-востоке столицы тел двух детей 2015 и 2017 годов рождения. По данным источника в правоохранительных органах, тела несовершеннолетних обнаружил вернувшийся домой отец.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на источник, пятилетняя девочка и трёхлетний мальчик, тела которых были найдены накануне в московской квартире, вероятно, были задушены. Предварительная причина смерти детей — механическая асфиксия.