В Москве возбудили дело по факту обнаружения тел двух детей в квартире
- РИА Новости
«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи. С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, с детьми в квартире находилась их мать.
По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, тела несовершеннолетних обнаружил вернувшийся домой отец.
При этом на их телах не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.
Прокуратура Москвы также начала проверку по факту происшествия, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.
Ранее портал kp.ru передавал, что в Челябинске возбудили дело об убийстве после гибели ребёнка.