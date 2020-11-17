В Москве возбудили дело по факту обнаружения тел двух детей в квартире

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В Москве возбудили уголовное дело об убийстве после обнаружения в квартире на северо-востоке столицы тел двух детей 2015 и 2017 годов рождения. На причастность к совершению преступления проверяется их мать, заявили в московском главке Следственного комитета России.
В Москве возбудили дело по факту обнаружения тел двух детей в квартире
  • РИА Новости

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, допрашиваются отец и соседи семьи. С целью установления точной причины смерти будут назначены судебно-медицинские экспертизы», — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, с детьми в квартире находилась их мать.

По информации источника ТАСС в правоохранительных органах, тела несовершеннолетних обнаружил вернувшийся домой отец.

При этом на их телах не обнаружено внешних признаков насильственной смерти.

Прокуратура Москвы также начала проверку по факту происшествия, в ходе которой будет дана оценка действиям родителей по исполнению обязанностей по воспитанию детей.

Ранее портал kp.ru передавал, что в Челябинске возбудили дело об убийстве после гибели ребёнка.

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