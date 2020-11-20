В Ленинградской области ограничили время работы ночных клубов
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«Усилены ограничительные меры для объектов развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек. Теперь во всех трёх зонах их деятельность разрешена исключительно в период с 6:00 до 23:00 при обязательном условии применения масок или респираторов», — говорится в сообщении.
Ограничения вступают в силу с 20 ноября.
Ранее в Ленобласти запретили детям до 14 лет посещать торговые центры и торгово-развлекательные комплексы без взрослых.