В Ленинградской области ограничили время работы ночных клубов

В Ленинградской области в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19 ограничили время работы ночных клубов и дискотек до 23:00, сообщили в пресс-службе правительства.

«Усилены ограничительные меры для объектов развлечений и досуга, в том числе ночных клубов и дискотек. Теперь во всех трёх зонах их деятельность разрешена исключительно в период с 6:00 до 23:00 при обязательном условии применения масок или респираторов», — говорится в сообщении.

Ограничения вступают в силу с 20 ноября.

Ранее в Ленобласти запретили детям до 14 лет посещать торговые центры и торгово-развлекательные комплексы без взрослых.