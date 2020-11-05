В Ленобласти детям до 14 лет запретили посещать ТЦ без взрослых
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- РИА Новости
«Граждане старше 65 лет должны находиться в самоизоляции, а для работающих граждан старше 65 лет рекомендован переход на дистанционную работу; на свадьбах, банкетах, днях рождения и поминках одновременно могут находиться не более 18 человек и в масках; детям до 14 лет запретили посещать ТЦ и ТРК без сопровождения взрослых», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы областного правительства.
Также в регионе запрещаются спортивные мероприятия, за исключением соревнований, которые ограничиваются по числу участников.
Ранее в Ленобласти рассказали о закупке дополнительной партии лекарств для пациентов с COVID-19.