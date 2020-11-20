Эксперт оценила ситуацию с повышенными бонусами в компаниях в конце года

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Директор HR-практик международной рекрутинговой компании Hays Анна Михеева оценила ситуацию с повышенными бонусами в компаниях в конце 2020 года.
Эксперт оценила ситуацию с повышенными бонусами в компаниях в конце года
  • РИА Новости

«Повышенных бонусов в этом году будут ждать в таких отраслях, как IT и электронная торговля — e-commerce. Нынешняя ситуация всех подтолкнула к диджитализации и, как следствие, к онлайн-покупкам. Именно эти две отрасли очень сильно повысили свои обороты», — заявила она в беседе с Life.ru.

По её словам, в настоящее время квалифицированные работники «на вес золота», можно сказать, что многие компании даже в нынешних условиях стараются их поощрять и мотивировать.

Как пояснила Михеева, любому работодателю выгоднее сохранить ключевых сотрудников, чем искать новых.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с НСН оценил ситуацию на рынке труда.

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