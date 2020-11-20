В Московской области рассказали, как борются с гололёдом
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
Наибольшее внимание специалисты уделили подъездам к социальным объектам.
В минувшую ночь очистили не менее 2,1 тыс. км дорог, а смесями обработали 11,6 тыс.
«Ночью на дорожной сети работали 645 человек и 655 единиц специализированной техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.
Ранее специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог рассказали, что в России применяется уникальная методика борьбы с гололёдом.