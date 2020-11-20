В Московской области рассказали, как борются с гололёдом

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В Московской области за сутки смесями против гололёда обработали около 14 тыс. км дорог.
В Московской области рассказали, как борются с гололёдом
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

Наибольшее внимание специалисты уделили подъездам к социальным объектам.

В минувшую ночь очистили не менее 2,1 тыс. км дорог, а смесями обработали 11,6 тыс.

«Ночью на дорожной сети работали 645 человек и 655 единиц специализированной техники», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры области Алексей Гержик.

Ранее специалисты Российской национальной ассоциации зимнего содержания дорог рассказали, что в России применяется уникальная методика борьбы с гололёдом.  

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