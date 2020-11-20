В Совфеде разработали рекомендации по вопросам водоснабжения Крыма

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Члены Совета Федерации и научные эксперты разработали рекомендации по вопросам водоснабжения Крыма.
В Совфеде разработали рекомендации по вопросам водоснабжения Крыма
  • © Konstantin Kokoshkin
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Парламентская газета».

Соответствующий документ направлен в правительство России. Он разработан на круглом столе с участием сенаторов, представителей профильных ведомств, экспертов «Ростеха» и Курчатовского института.

В частности, рекомендуется рассмотреть возможность оптимизации потребления питьевой воды в Крыму.

Также отмечена необходимость решить вопрос орошения сельхозземель и водоснабжения химических предприятий. Кроме того, говорится о необходимости строительства дополнительных опреснительных заводов большей мощности и современных канализационных очистных сооружений.

Из рекомендаций Совфеда следует, что на полуострове нужно разработать цифровые карты гидрографической сети местных рек, водотоков и прудов, а также границ водосборных бассейнов рек и основных водохранилищ.

Ранее, как сообщал портал «Крыминформ», в Крыму прокомментировали ситуацию с разработкой регламента для водопроводных сетей.

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