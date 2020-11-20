Жителя Нижнекамска осудили на 14 лет за попытку подрыва железной дороги

В Татарстане жителя Нижнекамска приговорили к 14 годам лишения свободы за попытку подрыва железнодорожных путей в Тукаевском муниципальном районе.

Об этом информирует пресс-служба УФСБ по Татарстану.

«Решением Центрального окружного военного суда Шамшутдинов Р.Н. приговорён к 14 годам лишения свободы с отбыванием первых трёх лет наказания в тюрьме, оставшегося срока — в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев», — цитирует сообщение ТАСС.

Отмечается, что приговор вступил в законную силу.

Ранее суд в Москве арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в Московском регионе.