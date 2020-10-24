Суд арестовал готовившего теракт в Московском регионе

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Бабушкинский районный суд Москвы арестовал на два месяца уроженца Центральной Азии, готовившего теракт в одном из зданий органов власти в Московском регионе.
Суд арестовал готовившего теракт в Московском регионе
  • РИА Новости

«Бабушкинский суд Москвы на два месяца избрал в отношении Абдужаборова Д.Н. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.

22 октября в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в столичном регионе выходца из Центральной Азии, который планировал взорвать одно из зданий органов власти.

По данным ведомства, злоумышленник действовал по указанию зарубежных террористических организаций. При обыске у него нашли самодельную взрывчатку и средства связи, на которых находилась переписка с боевиками.

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