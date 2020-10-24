Суд арестовал готовившего теракт в Московском регионе
- РИА Новости
«Бабушкинский суд Москвы на два месяца избрал в отношении Абдужаборова Д.Н. меру пресечения в виде заключения под стражу», — сказали ТАСС в пресс-службе суда.
22 октября в Центре общественных связей ФСБ сообщили о задержании в столичном регионе выходца из Центральной Азии, который планировал взорвать одно из зданий органов власти.
По данным ведомства, злоумышленник действовал по указанию зарубежных террористических организаций. При обыске у него нашли самодельную взрывчатку и средства связи, на которых находилась переписка с боевиками.