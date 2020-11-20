Полиция опубликовала кадры освобождения первоклассника во Владимирской области

Полиция опубликовала кадры освобождения семилетнего первоклассника во Владимирской области.

Об этом сообщает газета «Известия».

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов штурмуют дом, где похититель прятал ребёнка. В одной из комнат они находят мальчика.

Школьник пропал 28 сентября. Он не вернулся домой после занятий. Недавно в МВД по каналам Интерпола поступили данные, что в деревне Макарихе удерживают ребёнка, передаёт «Российская газета».

«Вечером 19 ноября по подозрению в похищении несовершеннолетнего сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан житель деревни Макарихи Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В настоящее время мальчик передан родителям.