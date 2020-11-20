Полиция опубликовала кадры освобождения первоклассника во Владимирской области

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Полиция опубликовала кадры освобождения семилетнего первоклассника во Владимирской области.

Об этом сообщает газета «Известия».

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов штурмуют дом, где похититель прятал ребёнка. В одной из комнат они находят мальчика.

Школьник пропал 28 сентября. Он не вернулся домой после занятий. Недавно в МВД по каналам Интерпола поступили данные, что в деревне Макарихе удерживают ребёнка, передаёт «Российская газета».

«Вечером 19 ноября по подозрению в похищении несовершеннолетнего сотрудниками полиции при силовой поддержке Росгвардии задержан житель деревни Макарихи Камешковского района Владимирской области. В его частном доме обнаружен разыскиваемый мальчик», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В настоящее время мальчик передан родителям.

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