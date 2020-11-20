На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг барабанщиков

На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг барабанщиков.

В четвёртом выпуске рубрики «PRO Язык» ведущий Алексей Ярошевский разбирает термины и сленг ударников с экс-участником группы «Чёрный кофе» и членом коллектива «Манго-Манго» Андреем Приставкой.

Зрители узнают, почему барабанный рудимент парадидл так называется, о ком барабанщики говорят Popeye syndrome и в какой момент наступает pocket в игре оркестра или рок-группы.

Ранее на канале «Спик Изи» вышел выпуск про сленг ММА.