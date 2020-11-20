На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг барабанщиков

Короткая ссылка
На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг барабанщиков.
На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг барабанщиков
  • Pixabay

В четвёртом выпуске рубрики «PRO Язык» ведущий Алексей Ярошевский разбирает термины и сленг ударников с экс-участником группы «Чёрный кофе» и членом коллектива «Манго-Манго» Андреем Приставкой.

Зрители узнают, почему барабанный рудимент парадидл так называется, о ком барабанщики говорят Popeye syndrome и в какой момент наступает pocket в игре оркестра или рок-группы.

Ранее на канале «Спик Изи» вышел выпуск про сленг ММА.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить