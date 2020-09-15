На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг ММА

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На YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг ММА.
На канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск про сленг ММА
  • © Спик Изи

В новой рубрике «PRO Язык» ведущий Алексей Ярошевский будет встречаться со специалистами разных профессий и обсуждать с ними термины и сленг, как они звучат на английском языке.

Участником дебютного выпуска стал действующий обладатель пояса в легчайшем весе Пётр Ян.

Зрители узнают, какой удар в ММА более эффективный — «летящее колено» или «удар супермена» — и какого бойца называют «скользким» на сленге смешанных единоборств.

Ранее на YouTube-канале «Спик Изи» в рамках проекта RT вышел выпуск «Ирландский сленг».

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