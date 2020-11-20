В Вологде более 41 тысячи жителей остались без отопления

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В Вологде более 41 тыс. жителей остались без отопления в результате обрушения трубы в заводской котельной.
В Вологде более 41 тысячи жителей остались без отопления
  • globallookpress.com

Об этом информирует управление МЧС России по региону.

По данным МЧС, утром 20 ноября в котельной подшипникового завода частично обрушилась кирпичная труба, погибших и пострадавших нет.

«От отопления отключено 294 жилых здания, 95 административных зданий, пять больниц. (Всего. — RT) 41,5 тыс. человек, их них 3778 детей», — цитирует сообщение РИА Новости.

На месте инцидента побывал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По его словам, первоочередной задачей является восстановление отопления города в штатном режиме.

«Резервный котёл будет запущен в ближайшее время», — заявил он.

Ранее сообщалось, что в Приморье около 150 тыс. жителей остаются без электричества, водоснабжения и отопления.

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