В Вологде более 41 тысячи жителей остались без отопления
- globallookpress.com
Об этом информирует управление МЧС России по региону.
По данным МЧС, утром 20 ноября в котельной подшипникового завода частично обрушилась кирпичная труба, погибших и пострадавших нет.
«От отопления отключено 294 жилых здания, 95 административных зданий, пять больниц. (Всего. — RT) 41,5 тыс. человек, их них 3778 детей», — цитирует сообщение РИА Новости.
На месте инцидента побывал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников. По его словам, первоочередной задачей является восстановление отопления города в штатном режиме.
«Резервный котёл будет запущен в ближайшее время», — заявил он.
Ранее сообщалось, что в Приморье около 150 тыс. жителей остаются без электричества, водоснабжения и отопления.