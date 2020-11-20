Более 40 населённых пунктов в Новгородской области остались без света

В Новгородской области 44 населённых пункта остались без электроэнергии из-за непогоды.

Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений в Новгородской области произошло отключение электроэнергии в нескольких районах области... в зоне отключения находятся 44 населённых пункта, где проживают 1680 человек», — говорится в заявлении.

В устранении последствий непогоды задействованы шесть бригад энергетиков новгородского филиала «Россети Северо-Запад». Всего же готовы отправиться на устранение последствий обрывов 19 бригад энергетиков — 82 человека.

Ранее сообщалось, что около 120 тыс. человек остались без света в Приморском крае в результате прошедших мокрого снега и ледяного дождя.