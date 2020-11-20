Путин поручил кабмину определить численность служащих Минцифры
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Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе главы государства.
«Правительству России... определить численность федеральных государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в связи с передачей ему функций упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», — говорится в документе.
Также глава государства поручил правительству обеспечить в установленные законодательством сроки проведение ликвидационных процедур в связи с упразднением Роспечати и Россвязи.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь.