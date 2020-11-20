Путин поручил кабмину определить численность служащих Минцифры

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству определить численность госслужащих Минцифры в связи с передачей министерству функций упраздняемых Роспечати и Россвязи.
Путин поручил кабмину определить численность служащих Минцифры
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе главы государства.

«Правительству России... определить численность федеральных государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в связи с передачей ему функций упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», — говорится в документе.

Также глава государства поручил правительству обеспечить в установленные законодательством сроки проведение ликвидационных процедур в связи с упразднением Роспечати и Россвязи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить