Путин поручил кабмину определить численность служащих Минцифры

Президент России Владимир Путин поручил российскому правительству определить численность госслужащих Минцифры в связи с передачей министерству функций упраздняемых Роспечати и Россвязи.

Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля указе главы государства.

«Правительству России... определить численность федеральных государственных гражданских служащих Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России в связи с передачей ему функций упраздняемых Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и Федерального агентства связи», — говорится в документе.

Также глава государства поручил правительству обеспечить в установленные законодательством сроки проведение ликвидационных процедур в связи с упразднением Роспечати и Россвязи.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин упразднил Роспечать и Россвязь.