В Омске прокомментировали ситуацию с ограничениями из-за коронавируса
- Reuters
Об этом сообщает Gorod55.
Ведомство предлагает ввести обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Отмечается, что среди инфицированных высокий процент пожилых пациентов. При этом растёт заболеваемость и среди жителей в возрасте 30—40 лет.
«Ситуация может ухудшиться в период зимних каникул, поэтому Роспотребнадзор призывает сохранить ограничение на проведение массовых мероприятий в период празднования Нового года. Такие ограничения вынужденные, каждому из нас приходится отказываться от многолетних традиций», — отмечается в сообщении.
Новогодние ёлки в школах и детсадах рекомендуют проводить в рамках одного класса или группы без приглашения посторонних, в том числе и традиционных Деда Мороза и Снегурочки.
Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с диагностикой коронавирусной инфекции, в частности использование для этого пульсоксиметра.