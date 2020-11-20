В Омске прокомментировали ситуацию с ограничениями из-за коронавируса

В связи с пандемией омское управление Роспотребнадзора обнародовало новые предложения, которые планируют обсудить на заседании регионального оперштаба в пятницу, 20 ноября.

Об этом сообщает Gorod55.

Ведомство предлагает ввести обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. Отмечается, что среди инфицированных высокий процент пожилых пациентов. При этом растёт заболеваемость и среди жителей в возрасте 30—40 лет.

«Ситуация может ухудшиться в период зимних каникул, поэтому Роспотребнадзор призывает сохранить ограничение на проведение массовых мероприятий в период празднования Нового года. Такие ограничения вынужденные, каждому из нас приходится отказываться от многолетних традиций», — отмечается в сообщении.

Новогодние ёлки в школах и детсадах рекомендуют проводить в рамках одного класса или группы без приглашения посторонних, в том числе и традиционных Деда Мороза и Снегурочки.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с диагностикой коронавирусной инфекции, в частности использование для этого пульсоксиметра.