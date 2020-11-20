В Минстрое прокомментировали ситуацию со статусом апартаментов

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Замглавы Минстроя Никита Стасишин прокомментировал ситуацию со статусом апартаментов.
В Минстрое прокомментировали ситуацию со статусом апартаментов
  • АГН «Москва»
  • © Александр Авилов

«В первую очередь мы должны придать статус (апартаментам. — RT): что такое апартаменты, для чего они нужны, как в них проживать, будут ли они являться и должны ли они являться жилыми помещениями», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минстрой планирует законодательно утвердить жилой статус апартаментов, которые уже возведены, но запретить их строительство в будущем.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.

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