В Минстрое прокомментировали ситуацию со статусом апартаментов

Замглавы Минстроя Никита Стасишин прокомментировал ситуацию со статусом апартаментов.

«В первую очередь мы должны придать статус (апартаментам. — RT): что такое апартаменты, для чего они нужны, как в них проживать, будут ли они являться и должны ли они являться жилыми помещениями», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Минстрой планирует законодательно утвердить жилой статус апартаментов, которые уже возведены, но запретить их строительство в будущем.

Независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.