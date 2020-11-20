В Томской области открывается новый полигон ТБО

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В Томской области запускают в работу полигон ТБО. В следующем году там планируют построить мусоросортировочный комплекс.
В Томской области открывается новый полигон ТБО
  • АГН «Москва»
  • © Кирилл Зыков

Об этом пишет сайт vtomske.ru.

Предприятие «Сибирский полигон» закончило строительство первой очереди и получило лицензию на эксплуатацию объекта «Мусороперерабатывающий комплекс с полигоном ТБО». Новый инфраструктурный объект, позволяющий осуществить масштабную модернизацию системы сортировки и утилизации мусора в Томске и Томском районе, построен в рамках национального проекта «Экология».

Объект прошёл серьёзную проверку на соответствие новым экологическим требованиям и был включён в Государственный реестр объектов размещения отходов.

Работы по строительству современного сортировочного комплекса на площадке компании уже ведутся, а запуск должен состояться в 2021 году.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев в беседе с Inforeactor оценил важность сбора стеклотары.

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