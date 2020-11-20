В Томской области открывается новый полигон ТБО
- АГН «Москва»
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Об этом пишет сайт vtomske.ru.
Предприятие «Сибирский полигон» закончило строительство первой очереди и получило лицензию на эксплуатацию объекта «Мусороперерабатывающий комплекс с полигоном ТБО». Новый инфраструктурный объект, позволяющий осуществить масштабную модернизацию системы сортировки и утилизации мусора в Томске и Томском районе, построен в рамках национального проекта «Экология».
Объект прошёл серьёзную проверку на соответствие новым экологическим требованиям и был включён в Государственный реестр объектов размещения отходов.
Работы по строительству современного сортировочного комплекса на площадке компании уже ведутся, а запуск должен состояться в 2021 году.
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