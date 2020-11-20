В Петербурге назвали число заболевших COVID-19 сотрудников больниц

Председатель комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец в эфире телеканала «78» назвал число выявленных случаев коронавируса среди сотрудников медицинских организаций в городе.

«Переболело и продолжает болеть 15 тысяч работников медицинских организаций», — цитирует РИА Новости Лисовца.

Он сообщил, что «из них медицинских работников порядка 13 тысяч, большая часть уже выздоровела».

По его словам, «более 9 тысяч медработников уже получили компенсационные выплаты вследствие заболевания».

«Сейчас темп (заболеваемости медиков. — RT), конечно, снизился по сравнению с тем, что мы переживали в первые месяцы. Но все равно заболевают достаточно часто», — заявил он.

Лисовец рассказал, что «официально признаны умершими от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей 38 человек».

«Естественно, ещё документы оформляются, направляются в Фонд социального страхования. Я искренне говорю, что сомнений нет, что все те, кто погиб при исполнении трудовых обязанностей, их семьи получат компенсацию», — добавил он.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин назвал одну из главных проблем города во время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.