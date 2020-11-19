Попова исключила влияние низких температур на коронавирус

Низкие температуры не влияют на коронавирусную инфекцию, поэтому не стоит надеяться на улучшение эпидемической ситуации в России с приходом зимы. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Совершенно очевидно, что сегодня это не влияет никак. Вирусы вообще очень холодолюбивы. Они живут при температуре -70 °C, -20 °C, и часть вакцин, которые создаются, как раз при этой температуре и хранятся», — сказала она.

В связи с этим Попова отметила, что нет оснований ожидать, что всё «само собой пройдёт» с наступлением зимы.

В мае Роспотребнадзор заявлял, что коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре воздуха от +30 °С.