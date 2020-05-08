Роспотребнадзор: коронавирус теряет инфекционную активность при +30 °С

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Коронавирус практически полностью теряет инфекционную активность при температуре воздуха от +30 °С, считают специалисты Роспотребнадзора.

«Новый коронавирус SARS-CoV-2 не любит жару и практически полностью теряет свою инфекционную активность при температуре выше +30 °С», — говорится в ответах ведомства сайту стопкоронавирус.рф.

Как отмечается, его разрушению также способствуют солнечные лучи и низкий уровень влажности.

Полностью же COVID-19 дезактивируется при температуре +70 °С, полагают эксперты.

Ранее в Гидрометцентре заявили, что данные о вероятном снижении распространения коронавируса с повышением температуры являются лишь научными гипотезами, прямых доказательств этой теории нет.

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