Вильфанд оценил возможное влияние жары на распространение коронавируса

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд прокомментировал вероятность снижения распространения коронавируса в связи с наступлением жаркой погоды в стране.

По словам специалиста, на юге Западной Сибири и Красноярского края температура поднялась выше нормы на 8—12 °С. В Алтайском крае, Кемеровской области и на юге Красноярского края, в Хакасии и Туве температура преодолела отметку +20 °С, а в отдельные дни воздух прогреется до +25...+30 °С.

«Это июльские значения температуры. А тут в апреле такая жара! Совершенно небывалая ситуация, связанная с приходом тёплых воздушных масс из Казахстана, Средней Азии и Ирана», — пояснил Вильфанд в беседе с «Российской газетой».

Он также добавил, что данные о вероятном снижении распространения коронавируса в связи с повышением температуры — это лишь научные гипотезы, на сегодняшний день прямых доказательств этой теории не существует.

Ранее генеральный директор Центра экологических инвестиций Михаил Юлкин в беседе с радио Sputnik прокомментировал данные Гидрометцентра о том, что 2020 год может стать одним из самых жарких в истории метеонаблюдений.