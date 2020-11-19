Роспотребнадзор рассказал, как избежать локдауна в России
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
По её словам, тотального карантина удастся избежать, если будут соблюдаться введённые меры по профилактике коронавируса.
«Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — сказала она.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящий момент столичные власти не планируют вводить локдаун в столице.