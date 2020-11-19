Роспотребнадзор рассказал, как избежать локдауна в России

Короткая ссылка
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, как можно избежать нового локдауна в России.
Роспотребнадзор рассказал, как избежать локдауна в России
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

По её словам, тотального карантина удастся избежать, если будут соблюдаться введённые меры по профилактике коронавируса.

«Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — сказала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящий момент столичные власти не планируют вводить локдаун в столице.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить