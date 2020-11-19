Роспотребнадзор рассказал, как избежать локдауна в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1» рассказала, как можно избежать нового локдауна в России.

По её словам, тотального карантина удастся избежать, если будут соблюдаться введённые меры по профилактике коронавируса.

«Для того чтобы остановить ситуацию, нам нужно всем соблюдать правила. И не нужно будет вводить локдаун, если те меры, которые уже сегодня введены в субъектах, будут безукоризненно выполняться и будут безусловными для всех», — сказала она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в настоящий момент столичные власти не планируют вводить локдаун в столице.