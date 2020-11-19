В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

За прошедшие сутки 232 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 232 военнослужащих. Общая численность выздоровевших... увеличилась до 15 980», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, более 64 тыс. военнослужащих сняты с медицинского контроля по коронавирусу.

Ранее стало известно, что в Хакасии заработал мобильный военный госпиталь для лечения COVID-19.