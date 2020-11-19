Краснов и Земан обсудили отношения России и Чехии

Генеральный прокурор России Игорь Краснов и высший государственный представитель Чехии Павел Земан обсудили двусторонние отношения.

Встреча прошла по инициативе Земана, прибывшего накануне в Москву для участия в международном научно-практическом форуме «Уроки Нюрнберга».

Главы ведомств отметили высокий уровень и конструктивный характер отношений России и Чехии, отметили важность подписания в 2020 году Дополнительного протокола к Меморандуму о взаимопонимании между Генеральной прокуратурой и Высшим государственным представительством.

Документ предполагает ежегодное поочерёдное проведение на паритетных началах совместных мероприятий для обмена данными и опытом работы по актуальным направлениям деятельности.

Краснов также пригласил Земана на конференцию руководителей прокуратур европейских государств, проведение которой намечено на 6—9 июля 2021 года в Санкт-Петербурге.

Ранее экс заместитель генпрокурора России, сенатор Международной ассоциации прокуроров, историк, писатель и драматург Александр Звягинцев рассказал о форуме «Уроки Нюрнберга», который состоится 20—21 ноября в музее Победы в Москве.