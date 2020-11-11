Эксперт рассказал о форуме «Уроки Нюрнберга», который пройдёт в Москве

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Экс-заместитель генпрокурора России, сенатор Международной ассоциации прокуроров, историк, писатель и драматург Александр Звягинцев рассказал о форуме «Уроки Нюрнберга», который состоится 20—21 ноября в Москве.
Эксперт рассказал о форуме «Уроки Нюрнберга», который пройдёт в Москве
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«Форум посвящается не только сохранению исторической памяти о Нюрнбергском процессе как о первом в истории цивилизации суде народов над агрессией и агрессорами, но и его роли в установлении современного миропорядка», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Участниками запланированных мероприятий станут государственные, общественные и политические деятели, сотрудники следственных органов и прокуратуры, юристы, учёные, педагоги и представители музейного сообщества из 85 субъектов.

«Дали согласие на участие гости из более чем 30 зарубежных стран», — отметил Звягинцев.

По его словам, на форуме обсудят исторический опыт привлечения к ответственности за преступления против человечности нацистов и их пособников, а также современную практику применения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР во время войны.

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