Эксперт рассказал о форуме «Уроки Нюрнберга», который пройдёт в Москве

Экс-заместитель генпрокурора России, сенатор Международной ассоциации прокуроров, историк, писатель и драматург Александр Звягинцев рассказал о форуме «Уроки Нюрнберга», который состоится 20—21 ноября в Москве.

«Форум посвящается не только сохранению исторической памяти о Нюрнбергском процессе как о первом в истории цивилизации суде народов над агрессией и агрессорами, но и его роли в установлении современного миропорядка», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Участниками запланированных мероприятий станут государственные, общественные и политические деятели, сотрудники следственных органов и прокуратуры, юристы, учёные, педагоги и представители музейного сообщества из 85 субъектов.

«Дали согласие на участие гости из более чем 30 зарубежных стран», — отметил Звягинцев.

По его словам, на форуме обсудят исторический опыт привлечения к ответственности за преступления против человечности нацистов и их пособников, а также современную практику применения решений Международного военного трибунала в Нюрнберге.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР во время войны.