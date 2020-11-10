ФСБ опубликовала документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР

Федеральная служба безопасности рассекретила документы о помогавших гитлеровцам на юго-западе СССР во время войны.

Как пишет РИА Новости со ссылкой на материалы управления ФСБ по Ростовской области, уроженцы Украины, входившие в состав гитлеровской карательной группы ГФП-721, в годы Великой Отечественной войны замучили сотни советских граждан на оккупированных территориях юго-западной части СССР.

Согласно документам, массовые убийства мирных жителей в Миллерове совершали военнослужащие 6-й армии вермахта фельдмаршала Паулюса, служившие в группе тайной полевой полиции ГФП-721.

Члены ГФП-721 с пособниками убивали советских граждан в Донбассе, в Ростовской области, в Харьковской и Черниговской областях, а также в Молдавии.

В мае были опубликованы архивные документы управления ФСБ России по Ленинградской области о зверствах немецких и финских оккупантов.

В частности, в них рассказывается о том, что 20 ноября 1941 года в Красногвардейском районе гитлеровские оккупанты и их пособники убили около 850 пациентов психиатрической больницы имени Кащенко.

Впервые обнародовано обвинительное заключение от декабря 1965 года в отношении бывшего карателя Василия Долина, который служил гитлеровцам до апреля 1945-го.