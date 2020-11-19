Москвичи завоевали десять наград на международном чемпионате профмастерства стран БРИКС

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Москвичи завоевали десять наград на международном чемпионате профмастерства стран БРИКС, в нём принимали участие в очно-дистанционном формате более тысячи конкурсантов от 16 до 35 лет.
Москвичи завоевали десять наград на международном чемпионате профмастерства стран БРИКС
  • Reuters

Об этом сообщает «Москва 24».

Как отметила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, «молодые профессионалы» наглядно показали качество и масштабность столичной системы профессионального образования, а также важность и незаменимость перспективных прикладных навыков и технологий.

«Мы очень рады, что международный чемпионат профмастерства прошёл в этот раз в Москве и мы можем использовать весь опыт применения дистанционных технологий для проведения такого рода мероприятий», — цитирует издание вице-мэра.

Конкурсанты стали победителями в десяти из 19 компетенций.

Ранее телеканал «360» сообщал, что подмосковных участников чемпионата «Абилимпикс» в этом году было вдвое больше, чем в 2019-м.

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