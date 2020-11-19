В Госдуме прокомментировали новый порядок выплаты больничных

Председатель комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов прокомментировал новый порядок выплат по больничным листам.

«Практически все регионы перешли на прямые выплаты. То, что это будет происходить в автоматическом режиме, напрямую с Фондом социального страхования и на карту гражданина, конечно, это требует поддержки и внимания», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, прямые выплаты — это дополнительная гарантия для граждан, защита от недобросовестных работодателей или защита от ситуаций, в которых у работодателя нет средств.

Со своей стороны, зампред Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков в беседе с URA.RU отметил, что новая инициатива введена для того, чтобы у людей была гарантия, что всё посчитано правильно.

«Данные изменения также вводятся ради быстроты оформления листов нетрудоспособности», — сказал он.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что кабмин вводит новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, они будут перечисляться гражданам напрямую из Фонда соцстрахования, а не через работодателя.