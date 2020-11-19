Образовательный проект «TVоя Москва» подвёл итоги

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Образовательный проект «TVоя Москва» подвёл итоги шестого сезона.
Образовательный проект «TVоя Москва» подвёл итоги
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Об этом сообщает «Москва 24».

Несмотря на изменение формата лекций и мастер-классов, аудитория слушателей и участников проекта в этом году выросла.

Определены победители в номинациях «Подкаст», «Online», «Реклама», «Телевидение».

При оценке работ учитывались точность и доходчивость изложения материала, глубина раскрытия заявленной темы, эмоциональная составляющая и новизна идеи.

Награждение победителей состоялось в студии телеканала «Москва 24».

Ранее агентство городских новостей «Москва» сообщало, что в 2021 году в Москве будут продолжены все ключевые образовательные проекты.

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