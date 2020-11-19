В Подмосковье наградили врачей Щёлковской городской больницы за борьбу с COVID-19

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В Подмосковье наградили врачей Щёлковской городской больницы за борьбу с коронавирусной инфекцией.
В Подмосковье наградили врачей Щёлковской городской больницы за борьбу с COVID-19
  • © Пресс-служба Андрея Воробьева
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Об этом сообщает телеканал «360».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв вручил шесть наград директору и врачам больницы. Воробьёв отметил, что ситуация с коронавирусом «остаётся напряженной», профессионализм, чуткость медиков — то, что важно каждому пациенту.

«Мы гордимся нашими врачами. Нет ни одного человека, который бы не понимал, что такое борьба с ковидом, система здравоохранения и её важность», — цитирует издание речь губернатора.

Отдельно Воробьёв отметил, что Подмосковье проводит большую работу по привлечению среднего медицинского персонала.

Ранее иммунолог Ирина Ярцева в беседе с НСН прокомментировала ситуацию с пандемией.

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