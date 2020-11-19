Депутат Госдумы прокомментировал работу новой системы выплат по больничным и пособий по материнству

Депутат Госдумы VII созыва, председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов прокомментировал работу новой системы выплат по больничным листам и пособий по материнству.

Теперь их можно будет получить напрямую, а не через работодателя.

«На работников, которые находятся в отпуске по уходу за ребёнком или в связи с временной нетрудоспособностью, имея больничный, — в этом случае на размер выплат это никак не влияет. У нас уже многие регионы перешли на прямые выплаты, а со следующего года они будут вообще везде. То есть эти деньги будут перечисляться из Фонда социального страхования», — рассказал Нилов в беседе с телеканалом «360».

По словам депутата, в некоторых регионах действовала другая схема, когда работодатель эти средства выплачивал, а соцсфонды уменьшали размер взносов на выплаченную сумму.

«Например, в пандемию, когда организации не работали и надо было выплачивать, а денег у организаций не было, приходилось в ручном режиме для организаций в отдельных регионах решать вопросы о прямых выплатах», — рассказал он.

Ранее исполнительный директор Национального родительского комитета Юлия Матюнина в беседе с Nation News прокомментировала решение правительства России направить дополнительно 62 млрд рублей на выплаты малообеспеченным семьям на детей от трёх до семи лет.