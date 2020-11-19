Россиянам перестанут выдавать бумажное свидетельство о разводе

Записи актов гражданского состояния в России станут цифровыми, свидетельства о разводе «станут историей», а свидетельства о браке, если и будут выдавать, то только ради торжественности церемонии. Об этом рассказал глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Во время выступления на праздничной коллегии, посвящённой 30-летию ведомства, Егоров напомнил, что органы ЗАГС России сегодня работают в единой информационной базе (ЕГР ЗАГС).

В неё вносятся все регистрируемые акты гражданского состояния.

«До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — сказал Егоров.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому граждане получат возможность с 1 января 2021 года устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой.

Закон о переходе на новый формат вступил в силу в 2020 году. До его окончания переход будет добровольным, а для впервые принятых на работу в следующем году бумажные трудовые книжки заводиться уже не будут.