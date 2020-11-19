В Подмосковье откроются около 400 ёлочных базаров
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- РИА Новости
Об этом сообщает mosaica.ru со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.
Как заявил глава ведомства Андрей Разин, пункты продаж заработают во всех городских округах. Они будут открыты до 10 января.
Ели появятся в продаже и в крупных сетевых магазинах, а также на онлайн-платформах.
В 2019 году в регионе было продано более 57 тыс. елей.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил, что в регионе не будут проводиться массовые мероприятия в период новогодних праздников.