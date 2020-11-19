В Иркутске раскрыли преступление против граждан Китая
- © Пресс-центр МВД России
Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«По горячим следам сотрудники отдела полиции №7 МУ МВД России «Иркутское» обнаружили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники», — отметила она.
В дальнейшем оперативники при участии Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказались граждане государств ближнего зарубежья, двое из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.
Заведено уголовное дело.
Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области перед судом предстанут обвиняемые в серии угонов и краж.