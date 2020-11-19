В Иркутске раскрыли преступление против граждан Китая

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В Иркутске раскрыли преступление против граждан КНР. Супруги обратились в дежурную часть полиции и заявили, что в подъезде дома трое неизвестных, угрожая ножом, похитили их сотовые телефоны, документы и деньги.
В Иркутске раскрыли преступление против граждан Китая
  • © Пресс-центр МВД России

Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«По горячим следам сотрудники отдела полиции №7 МУ МВД России «Иркутское» обнаружили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники», — отметила она.

В дальнейшем оперативники при участии Росгвардии задержали подозреваемых. Ими оказались граждане государств ближнего зарубежья, двое из которых находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Заведено уголовное дело.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области перед судом предстанут обвиняемые в серии угонов и краж.

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