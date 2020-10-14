В Кировской области перед судом предстанут обвиняемые в серии угонов и краж

В Кировской области перед судом предстанут четыре подростка и трое совершеннолетних, обвиняемых в серии угонов и краж.

Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, с конца 2019 года по февраль 2020 года семеро жителей посёлка городского типа Демьяново угоняли машины и мотоциклы. Некоторые похищали и другое имущество.

«Ранее данные лица уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений, им было назначено наказание в виде обязательных работ и штрафа», — уточнили в ведомстве.

Сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Московской области задержали трёх подозреваемых в совершении подставных ДТП.