В Кировской области перед судом предстанут обвиняемые в серии угонов и краж

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В Кировской области перед судом предстанут четыре подростка и трое совершеннолетних, обвиняемых в серии угонов и краж.
В Кировской области перед судом предстанут обвиняемые в серии угонов и краж
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Об этом сообщает progorod43 со ссылкой на пресс-службу регионального СУ СК России.

По имеющимся данным, с конца 2019 года по февраль 2020 года семеро жителей посёлка городского типа Демьяново угоняли машины и мотоциклы. Некоторые похищали и другое имущество.

«Ранее данные лица уже были осуждены за совершение аналогичных преступлений, им было назначено наказание в виде обязательных работ и штрафа», — уточнили в ведомстве.

Сайт «Аргументы и факты» сообщал, что в Московской области задержали трёх подозреваемых в совершении подставных ДТП.

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