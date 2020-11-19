Зампред правительства Подмосковья Куракин арестован до 17 января

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По решению суда зампред правительства Подмосковья Дмитрий Куракин арестован до 17 января. Он подозревается в получении взятки.
Зампред правительства Подмосковья Куракин арестован до 17 января
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Как пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Ирину Софинскую, срок ареста установлен до 17 января.

«На этот же срок суд арестовал двух его предполагаемых соучастников», — добавила она.

Ранее стало известно, что Дмитрий Куракин находится в ИВС-1 ГУ МВД по Москве.

В ОНК сообщили, что, по словам Куракина, его подозревают в получении взятки во время его работы руководителем департамента имущественных отношений Министерства обороны России.

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