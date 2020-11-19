В Тверской области продлили предоставление ряда мер соцподдержки без предъявления документов

В Тверской области до 1 марта 2021 года продлили предоставление ряда мер социальной поддержки без предъявления документов.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Соответствующее решение приняли на заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени.

Речь идёт, в частности, о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

Кроме того, без предъявления справок предоставляются пособия на ребёнка для семей, которым оказывается господдержка, а также ежемесячные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о работе по предоставлению выплат на детей.