В Тверской области продлили предоставление ряда мер соцподдержки без предъявления документов

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В Тверской области до 1 марта 2021 года продлили предоставление ряда мер социальной поддержки без предъявления документов.
В Тверской области продлили предоставление ряда мер соцподдержки без предъявления документов
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

Соответствующее решение приняли на заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени.

Речь идёт, в частности, о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.

Кроме того, без предъявления справок предоставляются пособия на ребёнка для семей, которым оказывается господдержка, а также ежемесячные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.

Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о работе по предоставлению выплат на детей.

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