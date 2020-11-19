В Тверской области продлили предоставление ряда мер соцподдержки без предъявления документов
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- РИА Новости
Об этом сообщает tverigrad.ru.
Соответствующее решение приняли на заседании президиума правительства региона под председательством губернатора Игоря Рудени.
Речь идёт, в частности, о ежемесячных выплатах семьям при рождении или усыновлении третьего и последующих детей.
Кроме того, без предъявления справок предоставляются пособия на ребёнка для семей, которым оказывается господдержка, а также ежемесячные выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин.
Ранее портал «Юга.ру» сообщал, что в Адыгее рассказали о работе по предоставлению выплат на детей.