На Сахалине в ДТП погибли четыре человека
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- РИА Новости
Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные местного ГИБДД.
По словам очевидцев, кран-балка с цистерной выезжала со второстепенной дороги на главную в районе Невельского городка.
Водитель собирался повернуть налево. В это время по главной дороге ехал Toyota Land Cruiser Prado. Он пошёл на обгон. Водители автомобилей не заметили друг друга. Машины столкнулись.
Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.
Ранее в ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек.