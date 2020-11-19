На Сахалине в ДТП погибли четыре человека

На Сахалине в Анивском районе произошло крупное ДТП с четырьмя погибшими и одним пострадавшим.

Об этом сообщает astv.ru со ссылкой на данные местного ГИБДД.

По словам очевидцев, кран-балка с цистерной выезжала со второстепенной дороги на главную в районе Невельского городка.

Водитель собирался повернуть налево. В это время по главной дороге ехал Toyota Land Cruiser Prado. Он пошёл на обгон. Водители автомобилей не заметили друг друга. Машины столкнулись.

Обстоятельства ДТП устанавливают сотрудники ГИБДД.

Ранее в ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек.