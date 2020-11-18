В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
- РИА Новости
«В аварии погиб один человек, 12 человек госпитализированы в Лодейнопольскую больницу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.
ДТП произошло в условиях снегопада.
«В городе Лодейное Поле водитель, управляя грузовой автомашиной DAF, в условиях снегопада при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом ПАЗ», — сообщил представитель ГИБДД.
Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.
Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при наезде автомобиля под Калининградом.