В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек

Короткая ссылка
В аварии с участием грузовика и автобуса в городе Лодейное Поле в Ленинградской области пострадали 12 человек, один погиб.
В ДТП с автобусом в Ленинградской области пострадали 12 человек
  • РИА Новости

«В аварии погиб один человек, 12 человек госпитализированы в Лодейнопольскую больницу», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы регионального правительства.

ДТП произошло в условиях снегопада.

«В городе Лодейное Поле водитель, управляя грузовой автомашиной DAF, в условиях снегопада при выезде со второстепенной дороги на главную не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с автобусом ПАЗ», — сообщил представитель ГИБДД.

Одна из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

Ранее сообщалось, что восемь человек пострадали при наезде автомобиля под Калининградом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить