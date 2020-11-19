Москалькова предложила пересмотреть оплату очной формы обучения в 2020 году из-за пандемии

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила пересмотреть оплату очной формы обучения в 2020 году из-за пандемии.
Москалькова предложила пересмотреть оплату очной формы обучения в 2020 году из-за пандемии
  • РИА Новости

Об этом сообщает Life.ru.

«В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчёта оплаты стоимости, произведённой за очную форму обучения, но фактически не полученную, в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», — заявила омбудсмен в своём докладе.

Как отметила Москалькова, из статистики следует, что пандемия затронула более полутора миллиардов обучающихся по всему миру. Четверть из них была вынуждена осваивать материал самостоятельно.

Ранее депутат Госдумы Иван Сухарев предложил сохранить стипендии переведённым на дистанционное обучение студентам независимо от результатов зимней сессии.

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