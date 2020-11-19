Арест экс-главе Марий Эл продлили до марта 2021 года
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- РИА Новости
«Суд продлил Маркелову срок содержания под стражей до 2 марта 2021 года», — приводит РИА Новости её слова.
Вяткина уточнила, что в понедельник, 23 ноября, начнутся прения по делу.
В сентябре Ленинский суд Ульяновска по иску Генеральной прокуратуры России изъял имущество Маркелова и его соответчиков на сумму более 374,8 млн рублей.
В апреле 2017 года в отношении Маркелова и его возможных соучастников возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере.