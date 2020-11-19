Эксперт оценил качество восстановленных смартфонов по программе трейд-ин

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Директор по сервису компании «Связной» Андрей Агапов оценил качество восстановленных смартфонов по программе трейд-ин.
Эксперт оценил качество восстановленных смартфонов по программе трейд-ин
  • Pixabay

«Все смартфоны проходят двухэтапную проверку. Первый этап заключается в программной проверке, в рамках которой продавцы при приёме смартфонов по трейд-ин проверяют устройство на работоспособность по 55 параметрам», — цитирует эксперта Life.ru.

По его словам, затем инженеры, ориентируясь на рекомендации от производителей, проводят аппаратно-программную проверку, что практически исключает появление неисправных устройств в продаже.

Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в беседе с НСН оценил интерес россиян к кнопочным телефонам.

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