Адвокат прокомментировал предложение ограничить скорость электросамокатов

Адвокат Андрей Карпинский прокомментировал предложение ограничить до 20 км/ч скорость электросамокатов и гироскутеров в России.

В беседе с Life.ru он отметил, что в таком случае владельцы средств индивидуальной мобильности (СИМ) по умолчанию перестанут считаться пешеходами и ответственность для них в ряде случаев будет наступать как для водителей.

«Владельцы СИМ могут спорить с этим утверждением сколько угодно, но они очень хорошо устроились. Когда им выгодно — они пешеходы. Когда они на дороге — они считают себя частью дорожного движения», — сказал эксперт.

По его словам, по букве закона и на пешеходных зонах, и на дороге они гости, и находиться везде, где привыкли, могут только с соблюдением всех правил.

«Ограничение скорости в 20 км/ч — это логичный и взвешенный шаг, который проведёт черту между ними (владельцами СИМ) и пешеходами в тех зонах, где чаще всего происходят столкновения и травмы», — добавил Карпинский.

Ранее замдиректора департамента госполитики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Владимир Луговенко заявил, что скорость электросамокатов и гироскутеров в России предлагается ограничить до 20 км/ч.

Также предлагается введение новых дорожных знаков, которые будут регулировать движение подобных транспортных средств.

Член Ассоциации юристов России (АЮР) Карен Погосов в беседе с изданием «Аргументы и факты» дал рекомендации, как оформлять аварии на велодорожке с моноколёсами и самокатами.