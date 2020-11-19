В Приморье оценили ситуацию с диагностикой коронавируса

В Приморье оценили ситуацию с диагностикой коронавирусной инфекции.

Об этом сообщает vostokmedia.com со ссылкой на данные пресс-службы правительства региона.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, по новым правилам срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов с момента поступления биоматериала в лабораторию.

«Сейчас люди ждут результатов тестов несколько дней. При этом нужно понимать, насколько мы обеспечены лабораториями, чтобы проводить тесты в новые сроки», — цитирует издание губернатора края Олега Кожемяко.

На сегодняшний день тест на наличие в организме коронавирусной инфекции сдали 546 395 приморцев.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетёсов в беседе с URA.RU прокомментировал ситуацию с диагностикой коронавирусной инфекции, в частности использование для этого пульсоксиметра.