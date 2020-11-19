В Минцифры рассказали о поддержке СМИ в условиях пандемии COVID-19

Около 30 тыс. средств массовой информации получили государственную поддержку в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявила замглавы Минцифры Бэлла Черкесова на слушаниях в Совете Федерации.

«Большая часть средств массовой информации были включены в перечень пострадавших в связи с распространением коронавирусной инфекции. Около 30 тыс. могли получить льготы, из них 15 тыс. — это печатные СМИ, около 8 тыс. — теле- и радио», — приводит РИА Новости её слова на слушаниях в Совете Федерации.

Черкесова отметила, что для телевизионных СМИ в регионах это стало значимой поддержкой.

Ранее замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал, что второй пакет мер поддержки IT-отрасли направлен в правительство.