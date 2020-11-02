В Минцифры рассказали о втором пакете мер поддержки IT-отрасли

Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал, что второй пакет мер поддержки IT-отрасли направлен в правительство.

«Сейчас в процессе подготовки находится второй пакет мер поддержки, который мы также совместно с отраслью разрабатываем. Мы его направили, предложения направили буквально в пятницу в правительство», — сообщил он в ходе выступления на Всероссийском IT-форуме НП «Руссофт».

Как пишет РИА Новости, Паршин рассказал, что в настоящее время запущена грантовая поддержка IT-компаний в двух направлениях: как поддержка разработчиков, так и поддержка заказчиков отечественных решений.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли.

Согласно документу, для предприятий, работающих в IT-сфере, устанавливается ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в федеральный бюджет, на уровне 3%, а ставка по налогу на прибыль организаций, подлежащему зачислению в региональные бюджеты, обнуляется.

Для IT-компаний начиная с 2021 года и на бессрочный период устанавливаются пониженные тарифы страховых взносов — 7,6%.

Также предусмотрен ряд других преференций.