Путин рассказал о претензиях граждан к государству
- Reuters
Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«Конечно, у граждан всегда много претензий к государству — и обоснованно, как правило...» — заявил Путин.
По словам президента, если государству удаётся реализовать заявленные цели и выполнить свои обещания, то это даёт очень позитивную динамику развития в указанном секторе экономики.
Также Путин на встрече добавил, что считает, что ненефтегазовые доходы в стране будут увеличиваться.