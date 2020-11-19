Путин рассказал о претензиях граждан к государству

Президент России Владимир Путин заявил, что у граждан всегда много претензий к государству, которые, как правило, обоснованные.

Об этом он сообщил в ходе встречи с главой Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«Конечно, у граждан всегда много претензий к государству — и обоснованно, как правило...» — заявил Путин.

По словам президента, если государству удаётся реализовать заявленные цели и выполнить свои обещания, то это даёт очень позитивную динамику развития в указанном секторе экономики.

Также Путин на встрече добавил, что считает, что ненефтегазовые доходы в стране будут увеличиваться.